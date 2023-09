Auf der Loiblpass Straße Kärntner gerät auf Gegen­fahrbahn: Unfall fordert einen Verletzten Loiblpass Straße - In einer Rechtskurve auf der Loiblpass Straße kam heute ein 28-jähriger Klagenfurter auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Auto eines 69-jährigen Slowenen. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © 5min.at

Heute Nachmittag, gegen 13.20 Uhr, war ein 28-jähriger Klagenfurter mit seinem Auto auf der Loiblpass Straße in Loibtal in Richtung Loiblpass unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie das geschehen konnte, konnte er selbst nicht mehr sagen, wie die Polizei berichtet. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm jedenfalls ein 69-jähriger Slowene mit dem Auto entgegen, woraufhin es krachte. Der Slowene wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.