"Moët & Chandon" Cocktails am See: Inter­nationale Crew möchte "Sommer­residenz" bald wieder öffnen Velden - Die Gerüchte scheinen wahr zu sein: Die "Moët & Chandon Summer Residence Velden by Mario Hofferer" wird wohl schon bald wieder öffnen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Screenshot Google Street View

“The rumors are true” – die Gerüchte sind also wahr. Wie Mario Hofferer, ein Eigentümer der “MH International Cocktail Entertainment”, berichtet, kommt die “Moët & Chandon Summer Residence Velden by Mario Hofferer” wieder an den Wörthersee zurück. Während Corona hat man sich in Velden angesiedelt, letztes Jahr im Mai hat man dann allerdings bekanntgegeben, dass man nicht mehr zurückkommen werde, da man wieder international unterwegs sei. Nun scheint alles anders zu sein. Schon bald möchte man am Seecorso wieder öffnen.