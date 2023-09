Beim Feuerwehrhaus Ab 20 Uhr: Kreuzner Kirchtag findet heute wieder statt Paternion - Heute Abend findet der Kreuzner Kirchtag beim Feuerwehrhaus statt. Um 20 Uhr startet er, die "FolkXtime" sorgen für musikalische Unterhaltung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) Die Landjugend Kreuzen lädt heute zum Kreuzner Kirchtag. © zVg

Habt ihr schon Lust auf Kirchtag? Dann gibt es heute Abend in Paternion (Ortsteil Kreuzen) genau das richtige für euch. Der Kreuzner Kirchtag der Landjugend Kreuzen findet nämlich ab 20 Uhr beim dortigen Feuerwehrhaus statt. Am Sonntag geht es dann mit einer Feldmesse ab 9.30 Uhr und anschließendem Frühschoppen weiter. Kostenpunkt für den Kirchtag: neun Euro in der Abendkasse. Für musikalische Unterhaltung sorgen die “FolkXtime”.