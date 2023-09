Petra Oberrauner SPÖ-Frauenchefin fassungs­los nach "herab­würdigendem" Basketball-Artikel Klagenfurt - Die Berichterstattung rund um den freiwilligen Abstieg der Frauen-Basketballmannschaft des KOŠ Klagenfurt beschäftigt nun auch die Kärntner SPÖ-Frauenchefin Petra Oberrauner. Der "herabwürdigende" Artikel eines Kärntner Mediums mache sie "fassungslos". Dabei ist für viele der Frauen das Team das Wichtigste. "Wir haben immer unser Bestes gegeben", meinen sie gegenüber 5 Minuten. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (329 Wörter) Die Kärntner SPÖ-Frauenchefin Petra Oberrauner ist fassungslos nach einem "herabwürdigenden" Artikel über ein Kärntner Basketball-Team. © Fotomontage: SPÖ / KK Artikel zum Thema Mannschaft verabschiedet sich aus der 1. Liga: "Das Team ist meine zweite Familie"

Die Frauenmannschaft des Basketball-Vereins KOŠ Klagenfurt steigt kommende Saison freiwillig ab. Dort möchte man nun, wie man gegenüber 5 Minuten berichtete, wieder Motivation schöpfen. “Es ist schwierig konsistent zu bleiben und ein Team zusammenzuhalten, wenn wir unser Bestes geben und das nicht entlohnt wird. Wir sind nun mal alle keine professionellen Spielerinnen, der Trainings- und Zeitaufwand in der 1. Liga ist immens”, weiß KOŠ Klagenfurt-Mitglied Leah B.

“Wir haben unser Bestes gegeben”

Für sie selbst sei das Team das Wichtigste. In einem Kärntner Medium kam dennoch große Kritik auf. “Wir haben unser Bestes gegeben, wir machen das alle als Hobby und arbeiten/studieren nebenbei. Es reicht offenbar nicht, dass die weiblichen Mannschaften in dem Sport aussterben, man muss sie bei Misserfolgen auch mit Füßen treten”, ist Leah verblüfft. Auch die SPÖ-Frauenchefin Petra Oberrauner meldet sich einen Tag nach dem erwähnten Artikel zu Wort. Sie selbst zeigt sich fassungslos, wie junge Sportlerinnen “der Lächerlichkeit preisgegeben wurden”.

“Herablassung ist unfassbar”

“Endlich ausgelitten”, “größte Schießbude”, “erfolgloseste Mannschaft aller Zeiten” – mit diesen und ähnlichen Worten wurde über den freiwilligen Abstieg der Basketballerinnen berichtet. “Diese Herablassung gegenüber jungen, engagierten Sportlerinnen, die neben Studium und Job Mannschaftssport aus Freude und Leidenschaft betreiben, ist wirklich unfassbar”, zeigt sich Oberrauner zutiefst verärgert. Während Damensport in der heimischen Medienlandschaft ohnehin oftmals eine eher untergeordnete Rolle spiele, würden hier im konkreten Fall auch noch sportliche Leistungen ins Lächerliche gezogen.

“Das mindeste wäre eine Entschuldigung”

“Teamsport ist mehr als Siege und Punkte. Jede Frau im Team von KOŠ Celovec und in dutzenden anderen Vereinen ist ein Vorbild für junge Mädchen in Sachen Engagement, Body-Positivity, Freude an Bewegung und Gemeinschaftssinn. Dafür gebührt den Frauen Respekt und Applaus”, so Oberrauner, die Konsequenzen fordert für diese “unglaubliche journalistische Entgleisung”. “Das mindeste wäre eine Entschuldigung bei den Spielerinnen und beim Trainer”, so die Frauenvorsitzende abschließend.