Auch Hubschrauber im Einsatz Gegen Brücken­geländer gekracht: Frau musste aus Fahrzeug geschnitten werden Birkfeld - Freitagnachmittag, den 9. Juni, kam eine 73-jährige Autofahrerin in Birkfeld von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Brückengeländer und wurde unbestimmten Grades verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖAMTC/Rainer

Gegen 16 Uhr fuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Weiz auf der L405 von Birkfeld kommend in Richtung Osten. Unmittelbar nach dem Ortsgebiet von Birkfeld kam sie aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie einen Straßenleitpflock und prallte in weiterer Folge gegen die Leitschiene sowie gegen ein Brückengeländer. Sie wurde verletzt und musste mit der Bergeschere von der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Hartberg geflogen.

L405 eineinhalb Stunden lang gesperrt

Durch den Verkehrsunfall flossen drei Liter Motoröl des Fahrzeuges in den Miesenbach. Aus diesem Grund wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Birkfeld eine Ölsperre errichtet und der Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Weiz in Kenntnis gesetzt. Die L405 war in der Zeit von 16.15 bis 17.45 Uhr auf Grund des Verkehrsunfalls für den gesamten Verkehr gesperrt.