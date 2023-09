Zwei Personen verletzt Fahrer­flucht nach schwerem Motorrad­unfall: Autofahrer fuhr einfach weiter Großklein - Freitagvormittag, am 9. Juni, fuhr ein Motorradlenker auf ein Auto im Bereich Großklein hinten auf. Zwei Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Gegen 9.15 Uhr lenkte ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz sein Motorrad auf der L604 Höhe Nestelbach in Richtung Großklein, am Sozius fuhr seine Ehefra (56 Jahre alt) mit. Als er gerade einen Autofahrer überholte, dürfte davor ein weiterer Autofahrer ebenfalls überholt haben. Der Motorradfahrer prallte daher hinten auf das Fahrzeug, wodurch er nach links in den Graben geschleudert wurde. Der Lenker des überholenden Autos fuhr ohne anzuhalten weiter.

Fahrerflüchtiger Lenker konnte gefunden werden

Die beiden Motorradfahrer wurden durch den Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna verbracht. Dort wurden beim Lenker leichte und bei der 56-jährigen Beifahrerin schwere Verletzungen diagnostiziert. Die Freiwillige Feuerwehr Großklein war vor Ort und führte die Bergung des Motorrades durch. In weiterer Folge konnte der fahrerflüchtige Lenker des Autos, ein 75-jähriger Steirer, ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Dieser gab bei der Erstbefragung an, dass er den Sturz des Motorradfahrers nicht bemerkt habe. Der Verkehrsunfall und die beiden Lenker werden an die zuständigen Behörden angezeigt.