Er wollte seinen Freund überholen

E-Biker (27) stürzt: Hubschrauber fliegt ihn ins Krankenhaus

Gemeinde St. Kanzian - Auf einer Gemeindestraße in Seelach (Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See) ist heute ein E-Bike-Fahrer gestürzt. Er musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (80 Wörter)