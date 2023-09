In zwölf Teilbeträgen Kärntner wollte 3,25 Euro zahlen - plötzlich wurden hunderte Euro abgebucht St. Veit an der Glan - Ein 50-jähriger Kärntner hat, in der Annahme, dass mit seinem Paket etwas nicht stimmen würde, auf den Link in einer Betrugs-SMS geklickt. Zwei Tage später wurden hunderte Euro abgebucht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Aline Aronsky

Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan hat am 5. Juni eine SMS erhalten, die vermeintlich von der Post zu stammen schien. In schlechtem Deutsch stand geschrieben, dass es ein Problem mit einem Paket geben würde. Da der Mann ein Paket erwartete, klickte er auf den Link, gab dort seine persönlichen Daten sowie seine Kreditkartendaten ein, um ein angeblich ausständiges Porto von 3,25 Euro zu begleichen. Zwei Tage später, am 7. Juni, wurden dann in zwölf Teilbeträgen mehrere hundert Euro von seiner Kreditkarte abgebucht. Der Mann ließ die Karte sperren.