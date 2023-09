"FeeLissa" "Das Gefühl wir": Zwei­fache Mama versucht sich als Schlager­sängerin Velden - Melissa Hafner, alias "FeeLissa", aus Velden präsentiert demnächst in der Tenne in Krumpendorf ihr erstes eigenes Lied. "Das Gefühl wir" ist auf "Youtube" bereits draußen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) Melissa "Feelissa" Hafner © Caroline Knauder

Mit 33 Jahren und zwei Söhnen will es Melissa Hafner, alias “FeeLissa”, nun auch in der Musik-Branche wissen. Die Veldnerin, die ihre Kindheit in Ferlach verbracht hat, hat nämlich erst kürzlich ihre erste Single “Das Gefühl wir” rausgebracht. Die zweifache Mama entdeckte ihre Leidenschaft für Musicals und das Tanzen bereits sehr früh und besuchte auch die Musicalschule in Klagenfurt. Ende 2022 hat sie dann den Entschluss gefasst, ihr erstes Lied zu schreiben. “Wenn nicht jetzt, wann dann?”, dachte sie sich, wie sie auf ihrer Homepage schreibt.

Am 16. Juni wird es “uraufgeführt”

Sie wurde bei ihrem Vorhaben von den steirischen Produzenten von “USP Media” unterstützt. Am 16. Juni wird die Single in der Tenne in Krumpendorf dann “uraufgeführt”. Sie selbst möchte die Tenne, die sie wie eine zweite Heimat empfindet, “zum beben bringen”. Auf “Youtube” ist der Schlager bereits seit einigen Tagen online.

"Mit jedem Schritt auf meiner musikalischen Reise hoffe ich, die Welt ein Stückchen bunter zu machen." Melissa "FeeLissa" Hafner