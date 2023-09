Bis zu 27 Grad Auch Samstag wird unbeständig: Wetter ändert sich vorerst nicht Kärnten - Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad wird auch der Samstag wieder unbeständig in Kärnten. Am Nachmittag ist mit Gewittern zu rechnen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at

Auch am Samstag kommt es in Kärnten nicht wirklich zu einer Wetteränderung. Einige Stunden lang dürfte es sehr sonnig sein, in der zweiten Tageshälfte werden allerdings die Quellwolken wieder mehr und es kann mit Regenschauern gerechnet werden. Trocken bleibt es am ehesten noch im Mölltal. “Die Tageshöchstwerte liegen bei warmen 23 bis 27 Grad”, so die Experten der “GeoSphere Austria”.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.