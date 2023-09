Bis zu 25 Grad "Labile Luftmassen bleiben": Samstag wird ebenfalls unbeständig Steiermark - Bei Temperaturen rund um die 25-Grad-Marke erwarten uns auch morgen in der Steiermark wieder Gewitter und labile Luftmassen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © Fotomontage: 5min.at & Thomas Kaiser

Die feucht-labilen Luftmassen der vergangenen Tage werden auch am Samstag noch in der Steiermark verbleiben – womit es weiterhin unbeständig bleibt. “Bei wechselnder Bewölkung gibt es im Mariazeller Land und dem Mürztal bereits vormittags erste Regenschauer. Gegen Mittag breiten sich die Schauer und Gewitter dann auf große Teile der Steiermark aus”, wissen die Experten der “GeoSphere Austria”. Bis zu zwischen 22 und 25 Grad erwarten uns morgen in der Steiermark.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.