Freitagabend Schuss löste sich: Jäger (52) schwer verletzt Neudorf/ Gemeinde Stattegg - Im Keller seines Wohnhauses hantierte ein 52-jähriger Jäger am Freitagabend, dem 9. Juni 2023, mit seiner Jagdflinte. Dabei dürfte sich ein Schuss gelöst und den Mann in den Daumen getroffen haben. Der Finger wurde komplett abgetrennt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es am Freitagabend in Neudau im Bezirk Graz-Umgebung gekommen. Dort hantierte ein 52-jähriger Jäger im Keller seines Wohnhauses mit seiner Jagdflinte. “Dabei dürfte sich ein Schuss gelöst und den Mann in den Daumen der rechten Hand getroffen haben”, heißt es seitens der Polizei. Der Finger wurde ihm komplett abgetrennt.

Polizisten fanden abgetrennten Daumen

Sofort wurde der Verletzte vom Roten Kreuz in die Notaufnahme-Chirurgie des LKH Graz überstellt. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde schließlich auch das vordere Glied des Daumens gefunden. Nach Rücksprache mit dem behandelten Arzt wurde es von einer Polizeistreife in einem Eisbeutel ins Krankenhaus geliefert.

Unfallursache wird noch ermittelt

Der Mann konnte zu dem Sachverhalt noch nicht befragt werden. “Er ist im Besitz waffenrechtlicher Urkunden und besitzt legal neben zwei Jagdflinten noch zwei Pistolen”, betonen die Polizisten. Weitere Erhebungen zur genauen Unfallursache folgen.