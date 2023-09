Technischer Defekt Mit heikler Ladung: Pritschen­wagen brannte plötzlich lichterloh Weinitzen - Während der Fahrt geriet am Freitagabend, dem 9. Juni 2023, einen Pritschenwagen und in weiterer Folge ein geladenes E-Fahrzeug auf der B72 Weizer Straße in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Rinnegg, Weinitzen/Oberschöckl und Feldkirchen standen im Einsatz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) SYMBOLFOTO © Spitzi-Foto/ #431777000 /stock.adobe.com

Ein 30-jähriger Rumäne war am Freitagabend mit einem Pritschenwagen auf der B72 Weizer Straße unterwegs. “Darauf transportierte er ein E-Fahrzeug der Marke BMW I3. Zusätzlich zog er mit dem Pritschenwagen einen Anhänger, auf welchem er einen kleinen Traktor geladen hatte”, berichten die Polizeibeamten. Kurz vor dem Ortsgebiet Nadischhöhe bemerkte er jedoch plötzlich, dass Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Sofort brachte er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Pritschenwagen in Vollbrand

Doch als er den Motorraum des Pritschenwagens öffnete, stand dieser bereits in Flammen. “Der 30-Jährige konnte den Anhänger mit dem geladenen Traktor noch vom Zugfahrzeug trennen und unmittelbar darauf standen das Zugfahrzeug und das geladene E-Fahrzeug bereits im Vollbrand”, so die Einsatzkräfte. Das Feuer konnte von den Freiwilligen Feuerwehren Rinnegg und Weinitzen/Oberschöckl gelöscht werden. Das ausgebrannte E-Fahrzeug musste von der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen an Ort und Stelle in einen Wassercontainer verbracht werden, welcher in weitere Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert wurde.

Technischer Defekt als Brandursache

Die B72 war aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten für drei Stunden für den kompletten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. “Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Fahrbahn wurde im Bereich des Brandes jedoch stark beschädigt”, schildern die Polizisten. Ursache des Brandes dürfte, laut bisherigen Ermittlungen eines Bezirksbrandermittlers, ein technischer Defekt am Pritschenwagen gewesen sein.