Für mehr Vielfalt

150 Teil­nehmende bei Regen­bogenparade in Spittal

Spittal an der Drau - Bunte Farben und eine Atmosphäre der Toleranz: Am Freitag, dem 9. Juni 2023, ging die diesjährige Regenbogenparade in Spittal an der Drau über die Bühne.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (72 Wörter)