Unfall

Mopedlenker (18) geriet in den Gegen­verkehr: Verletzt

Velden am Wörthersee - Im Ortsgebiet von St. Egyden in der Gemeinde Velden am Wörthersee sind am Freitagabend ein Mopedlenker und ein Autofahrer miteinander kollidiert. Die Rettungskräfte rückten zum Einsatz aus.