GeoSphere Austria: Mai brachte viel Nieder­schlag und wenig Sonne Kärnten - Im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit brachte der Mai 2023 durchschnittliche Temperaturen. Ungewöhnlich sei aber, dass die 30-Grad-Marke nicht erreicht wurde. Das kam in den letzten 30 Jahren nur ungefähr alle fünf Jahre vor, wissen die Klimatologen von Geosphere Austria. In Kärnten war es allerdings knapp!

“Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Mai im Zeitraum 1991 bis 2020 lag der Mai 2023 im Tiefland und auf den Bergen Österreichs um 0,2 Grad unter dem Mittel”, weiß Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria. Eher ungewöhnlich für das aktuelle Klima sei, dass in diesem Mai die 30-Grad-Marke nicht erreicht wurde. “Früher war das öfter der Fall: Im Zeitraum 1961 bis 1990 gab es durchschnittlich jeden zweiten Mai keinen 30er.” In Kärnten war es allerdings knapp: Am 23. Mai wurden in Ferlach immerhin 28,3 Grad gemessen. Den absoluten Temperaturtiefstwert verzeichnete hingegen Weitensfeld mit frostigen 1,6 Grad am 5. Mai.

Wenig Sonne

Auch brachte der Mai 2023 relativ wenig Sonnenschein. In der österreichweiten Auswertung lag er 18 Prozent unter dem Durchschnitt. Nur in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland war die Zahl der Sonnenstunden stellenweise leicht überdurchschnittlich. In Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, Unterkärnten, der Steiermark und im Südburgenland war es mit Abweichungen von minus 10 bis minus 30 Prozent hingegen relativ sonnenarm. Die höchste Sonnenscheindauer in Kärnten wurde in Feistritz ob Bleiburg gemessen – mit 174 Sonnenstunden.

Viel Niederschlag

In der österreichweiten Auswertung brachte der Mai 2023 zudem 18 Prozent mehr Niederschlag als im Durchschnitt. So lag die Niederschlagsmenge in Kärnten zum Beispiel 47 über dem Durchschnitt. Im Bereich der Gurktaler Alpen lag sie sogar bei bis zu 100 Prozent. Mitte des Monats regnete es stellenweise sogar sehr stark. “In einem Mai sind derartige Regenmengen deutlich seltener und kommen statistisch gesehen nur etwa alle 10 bis 20 Jahre vor”, erklärt Orlik abschließend.