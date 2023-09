Unfall Eine Ver­letzte bei Sport­event in Bad Klein­kirchheim Bad Kleinkirchheim - Von 8. bis 10. Juni 2023 finden die Staatsmeisterschaften im 3D-Bogenschießen in Bad Kleinkirchheim statt. Mit dabei war auch eine 39-jährige Frau aus Hallein. Sie verunfallte im steilen und nassen Gelände. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 und die Bergrettung rückten zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) SYMBOLFOTO © Robert Telsnig

Bei der Teilnahme an den Staatsmeisterschaften im 3D-Bogenschießen rutschte eine 39-jährige Frau aus Hallein am Freitag, dem 9. Juni 2023, im steilen und nassen Gelände auf einem Ast aus. “Sie zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu”, heißt es seitens der Polizei. Die Bergrettung Radenthein und die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 rückten zum Einsatz aus. Die Frau wurde in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.