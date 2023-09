Vom 16. bis 18. Juni Dieses Wochen­ende ist es soweit: Villach lädt zum größten katalanischen Volks­­fest Villach - Das Warten hat ein Ende! Dieses Wochenende ist es soweit: Villach lädt zum größten internationalen Festival der katalanischen Kultur und Tradition. Unter dem Motto "grenzenlos Villach" lädt die Stadt Interessierte ein um gemeinsam mit über 500 katalanischen Künstlern und Folkloregruppen grenzenlose Lebensfreude und mediterranes Flair zu erleben. von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (386 Wörter) Werbung Erlebe über 500 katalanischen Künstler und Folkloregruppen hautnah! © Montage:Stadt Villach

APLEC leitet sich von dem katalanischen Wort „aplecar“, was so viel wie zusammenbringen heißt, ab. Die zahlreichen, eigens dafür angereisten katalanischen Darsteller werden an diesem Wochenende mit den Villachern ihre jahrhundertealte Kultur mit traditionellen Tanzvorführungen und Livemusik, Umzügen, Feuerteufeln, Fabelwesen und bis zu vier Meter hohen Riesen feiern.

Das erwartet dich: Ausschließlich Freitag, 16. Juni: Startschuss mit der Eröffnungsveranstaltung

Wassershow Drauplus

traditionelles brennen von Rum Ausschließlich Sonntag, 18. Juni: Umzug aller Gruppen

Auftritt der berühmten Havaneres

Aktion der Feuerteufel Freitag, 16. Juni bis Sonntag, 18. Juni: zweisprachige Workshops

Üben des beliebten Volkstanzes “Sardana"

Behind the scenes von Trommel- und Teufelsdarstellern

Verkostung hochwertiger Weine

Insidertipps für nachhaltiges Reisen in beiden Regionen und vieles mehr...

Spektakuläre Highlights am Rathausplatz

Hauptveranstaltungsort wird der Rathausplatz sein, wo am Freitagabend der Startschuss mit der Eröffnungsveranstaltung mit Musik und anschließender Wassershow „Draupuls“ bei den Drauterrassen fällt. Weitere Highlights werden der Umzug aller Gruppen, Fabelwesen und Riesen am Sonntagvormittag, der Auftritt der berühmten Havaneres, zu dem traditionell Rum gebrannt wird am Freitagabend und die spektakuläre Aktion der Feuerteufel am Samstagabend sein.

Am Sonntagvormittag regieren Fabelwesen und Riesen die Straßen Villachs. © Stadt Villach

“Catalonia meets Carinthia”

Ziel des Festivals ist der kulturelle Brückenbau zwischen den Menschen aus beiden Regionen. Deshalb stellen sich im Rahmen des beliebten Festivals, das seit 35 Jahren an unterschiedlichen Orten, von Washington D.C. bis Lissabon stattfindet, die Gast- und Besucherregionen im Begegnungsraum Catalonia meets Carinthia (Bambergsäle) vor: Von Freitag- bis Sonntagabend sind die Villacher eingeladen, katalanische Lebensart hautnah mitzuerleben und die katalanischen Gäste, eine der schönsten Regionen Österreichs und ihre Gastfreundschaft kennenzulernen.

Lerne die katalanische Kultur kennen. © Stadt Villach

Mediterraner Genuss & Traditionen

Die Veranstalter haben ein breitgefächertes Rahmenprogramm zusammengestellt, bei dem die Besucher eingeladen sind, in interaktiven zweisprachigen Workshops, gemeinsame Momente zu erleben: Ob beim Üben des beliebten Volkstanzes “Sardana”, der für alle Altersgruppen geeignet ist, beim Hinter-die-Kulissen

schauen von Trommel- und Teufelsdarstellern, oder gemeinsam der katalanischen “Jausenuhr” zu folgen – vom Catalan Brunch am Morgen, heißer Schokolade am Nachmittag für Groß & Klein, bis zum Vermut am frühen Abend. Auch das Anstoßen mit Mosecco, die Verkostung hochwertiger Weine aus Katalonien sowie Insidertipps für nachhaltiges Reisen in beiden Regionen stehen auf dem Programm.

Egal ob Catalan Brunch am Morgen oder heiße Schokolade am Nachmittag-hier ist für jeden was dabei! © Stadt Villach

Kultur und Volkskunst Kataloniens in Villach

Auch Bürgermeister Günther Albel betont die positiven Aspekte des gemeinsamen Austauschs: „Diese bunte, einzigartige Veranstaltung aus Geschichte, Kultur und Volkskunst Kataloniens wird in unsere Stadt, Wiege des größten Brauchtumsfestes Österreichs, den Villacher Kirchtag, Tausende Menschen versammeln, die lokale Wirtschaft ankurbeln und so einen relevanten Mehrwert bringen.“ Das Festival wird vom Gastgeber der Stadt Villach, dem Verein Kataloniens für Volkskultur Adifolk, dem Büro für die Region Villach Tourismus, und der Vertretung der Regierung von Katalonien in Mitteleuropa organisiert.