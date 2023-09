Ausgezeichnet vom Klub der Köche Kärnten Die Südrast Dreiländerecke ist Betrieb des Monats! Arnoldstein - Am 5. Juni hatte die Südrast Dreiländerecke doppelten Grund zu feiern: die Auszeichnung zum Betrieb des Monats durch den Klub der Köche Kärnten sowie der 40. Geburtstag von Küchenchef Günther Steiner. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (563 Wörter) Werbung Küchenchef der Südrast Dreiländerecke, Günther Steiner, mit dem Präsidenten des Klubs der Köche Kärnten, Günter Walder, sowie dem Team. © Südrast

Große Anerkennung im Kreise der Teams

Am Montag, dem 5. Juni, hatte die Südrast Dreiländerecke in Arnoldstein gleich zwei Mal Grund zum Feiern: Betriebsleiterin Birgit Gschwenter freute sich zum Einen über die Auszeichnung zum »Betrieb des Monats« durch den Klub der Köche Kärnten (KKK) und zum Anderen über den 40. Geburtstag des Küchenchefs Günther Steiner, der zugleich auch als Vizepräsident des Klubs fungiert. Beides wurde nun mit einem großen Fest zelebriert. Die Geschichte der Südrast Dreiländerecke ist lang und lebendig: Das Restaurant wurde bereits im Jahr 1985 errichtet, das Hotel kurz darauf im Jahr 1991 – damit begann eine faszinierende Reise durch kulinarische Traditionen. Der mittlerweile bis über die Landesgrenzen hinaus bekannte und gut geführte Gastronomiebetrieb war von Beginn an mehr als eine Raststätte mit vielen Geschäftsfeldern. Günter Walder, Präsident des Klubs, zeigt sich überzeugt: “Die Südrast ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Betrieb für uns. Wir haben hier immer einen Ort gefunden, wo wir uns gemeinsam treffen können. Wir freuen uns, einen Betrieb wie diesen als Partner an unserer Seite zu wissen.”

Betriebsleiterin Birgit Gschwenter (2. v.l.) sowie Küchenchef Günther Steiner (Mitte) freuten sich sehr über die Auszeichnung. © Südrast Küchenchef Günther Steiner (rechts) feierte an diesem besonderen Tag auch gleich seinen 40. Geburtstag. © Südrast Die Kulinarik der Südrast Dreiländerecke ist bekannt für ihre Fischvariationen. © Südrast Dreiländerecke Ob herzhafte Fleischgerichte, Vegetarisches oder Veganes: Die Südrast hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. © Südrast Für die Süßen unter uns: Die Petit Fours sind besondere Spezialiltäten in der Südrast Dreiländerecke. © Südrast Dreiländerecke Am Knotenpunkt dreier Länder erhebt sich die Südrast Dreiländerecke und wartet mit feiner Kulinarik und angenehmer Atmosphäre auf. © Südrast Dreiländerecke

Die Südrast und der KKK: eine kulinarische Geschichte

Die Erschließung der regionalen Bevölkerung durch ein hervorragendes Angebot im Restaurantbereich, aber auch die Attraktion für Veranstaltungen und Feierlichkeiten aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten und Atmosphäre, zeichnet die Südrast Dreiländerecke aus. Damals, 1985, galt es als das erste „Free-Flow-Restaurant“ Österreichs. Das Haus verfügt über 40 Zimmer, einen kleinen aber feinen Wellnessbereich und einer Galerie im Hotel. Auf die Zusammenarbeit mit dem Klub der Köche Kärnten, die seit vielen Jahren sehr gut funktioniert, ist das ganze Team besonders stolz. Renommierte Köche, die die kulinarische Kunst fördern, traditionelle Rezepte bewahren und neue Geschmackserlebnisse schaffen – das ist die Essenz, die es letztlich ausmacht. Neben einem Geschenkskorb der Kärntner Milch gab es auch Gutscheine von Hela Gewürze Österreich, Gösser Bier von der Brauunion Villach und Workwear Wallner für die Ausgezeichneten. “Die Südrast Dreiländerecke und der KKK werden weiterhin die kulinarische Landschaft Kärntens und darüber hinaus prägen. Beide vereint ihr breites Verständnis von Kulinarik, denn in der Südrast finden alle Besucherinnen und Besucher das Richtige für sich”, so Betriebsleiterin Birgit Gschwenter. Schau auch du vorbei in Arnoldstein! Zuvor kannst du dem beliebten Restaurant einen virtuellen Besuch abstatten!

"Bei uns ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei, wir achten zudem auf hochwertige Zutaten!" Betriebsleiterin Birgit Gschwenter

Nichts wie hin zur Südrast Dreiländerecke

Das Restaurant hat täglich von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet und steht mit einer großen Speiseauswahl für euch bereit. “Die Gerichte werden saisonal und individuell angepasst”, so Birgit Gschwenter. Egal ob scharf, deftig oder leicht, vegetarisch, vegan oder kalorienarm – beim warmen Buffet der Südrast Dreiländerecke findet jeder Gaumen seine Freude. Auch ein kaltes Buffet mit knackigen Salaten aus der Region und Jogurt, verfeinert mit frischen Früchten, wartet auf euch. Wer gerne Süßes mag, der kommt bei der Südrast auch nicht zu kurz: Hausgemachte Strudelvarianten und Fruchtschnitten sowie hausgemachte Schaumrollen und typische Spezialitäten aus der Region, wie der “Kärntner Reindling”, erwarten euch. Nimm Platz auf der großzügigen Terrasse und genieße zudem den tollen Blick auf Kärntens Berg- und Waldlandschaft, die man normalerweise nur beim Wandern zu Gesicht bekommt. Das ganze Team der Südrast Dreiländerecke freut sich auf dich!