Am 17. Juni Finde dein Perfect-Match bei der Single Party im V-Club Villach - Singles aufgepasst! Am Samstag findet endlich wieder die vermutlich größte Single-Party Kärntens statt. Dein Perfect-Match noch nicht gefunden? Dann bist du hier genau richtig! Im V-Club Villach kannst du deine Liebe des Lebens finden! Also, nichts wie hin mit euch! von Carla Staber 3 Minuten Lesezeit (381 Wörter) Werbung Die vermutlich größte Single-Party Kärntens im V-Club Villach! © V-Club

#LOVE: Diesen Samstag, dem 17. Juni findet endlich wieder die vermutlich größte Single-Party Kärntens im V-Club Villach statt. Diese Nacht ist mittlerweile schon zum Hotspot für einsame Herzen geworden. Die LOVEBOYS DJ Domero und DJ Chris hilfen euch euer Perfect-Match zu finden! Das ist deine Chance auf eine Nacht voller Flirts, Fun und neuen Bekanntschaften.

SIE sucht SIE und ER sucht IHN, SIE sucht IHN und ER sucht SIE © V-Club

So findest du deine Liebe des Lebens:

Und der Modus, wie man am besten nicht alleine bleibt, ist einfach: Am Eingang erhältst du dein Herz entweder in der Farbe Gelb, SIE sucht SIE und ER sucht IHN, oder in der Farbe Rot, SIE sucht IHN und ER sucht SIE. Und dann heißt es Ausschau halten. Sobald du jemanden gefunden hast, der dein Herz höherschlagen lässt, gibst du deine ausgefüllte Liebespost beim DJ ab. Nach dem Übermitteln der Botschaft werdet ihr euch an der „Herzerl Bar“ zum ersten Mal treffen. Dank der Kennenlern-Shots vom V-Club sollte das Eis auch schnell gebrochen sein. Also, unsere 100.000 Single Kärntner, macht euch bereit, um eure Liebe des Lebens zu finden!

Der V-Club hat noch mehr zu bieten!

Doch das ist nicht alles, was der V-Club kommende Woche zu bieten hat. Das Wochenende beginnt schon am Donnerstag mit dem #noruleson // thursday Event. Alles nach dem Motto: „Es gibt nur eine Regel im V-Club: Es gibt keine Regeln im V-Club.“ Am Freitag wird die Bude ebenfalls so richtig eingeheizt beim #drunken // Friday Event. Also lass dir nichts entgehen und starte dein Party-Wochenende schon am Donnerstag! Start jeweils um 21 Uhr im V-Club!

Mit deinem Perfect-Match sicher nach Hause!

Mach dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit! Mit dem V-Taxi kommst du ganz easy zur nächsten Party in den V-Club und kommst danach auch sicher und problemlos wieder nachhause. Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ausgewählte Flaschen ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich, die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle-Service vom V-Club findest du hier.