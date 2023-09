Trend-Veranstaltung: Künstliche Intelligenz als Turbo für die Kärntner Wirtschaft? Velden am Wörthersee - Rund 250 Unternehmer aus der Sparte Information und Consulting informierten sich im Casino Velden über aktuelle Entwicklungen zur Künstlichen Intelligenz (KI). von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © WKK / Helge Bauer

“Schneller als gedacht ist die Künstliche Intelligenz, kurz KI, in allen Branchen der Wirtschaft angekommen”, so Martin Zandonella, Obmann der WK-Sparte Information und Consulting. Wie KI die Arbeitswelt verändert, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie sie in Betrieben hilfreich eingesetzt werden kann, erfuhren rund 250 Unternehmer kürzlich im Casino Velden. Für ihre Mitgliedsbetriebe holte die Sparte drei erstklassige KI-Vortragende auf die Bühne: Marlies Temper, Studiengangsleiterin Data Intelligence von der FH St. Pölten, Eva Eggeling, Leiterin des Fraunhofer Forschungszentrums KI4Life aus Klagenfurt und Hirnforscher und Gedächtnisweltmeister Boris Konrad.

Kärnten bald KI-Land?

Wie mannigfaltig die Anwendungsmöglichkeiten von KI sind, zeigte Eggeling: Leasingverträge abwickeln, Hagelschädengutachten bei Autos rasch erstellen, Qualitätssicherung in der Produktion, Containerplanung oder Feuchtigkeitsprognosen für Flachdächer – bereits jetzt gibt es viele innovative Lösungen. Auch direkt aus Kärnten. Welches Know-how in den heimischen IT-Unternehmen steckt, präsentierten Betriebe direkt im Foyer. „Angefangen von der Beratung bis hin zur Entwicklung sowie der Umsetzung und natürlich dem Software-Internet-Cluster haben wir in Kärnten top ausgebildete KI-Experten, auf die wir zurückgreifen können“, unterstrich Zandonella.

Große Chancen

Eggeling bestätigte: „KI birgt für jedes Unternehmen Potenzial und ist ideal für alle Aufgaben, die wiederholt vorkommen und viel Zeit sowie Ressourcen brauchen.“ Sogar kleine Unternehmen haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Forschungsinstituten innovative Projekte auf den Weg zu bringen. „Für den Wirtschaftsstandort kann der Trend zur KI damit auch große Chancen bedeuten“, meinte Zandonella abschließend.