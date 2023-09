Einsatz für Helga Happ

Skorpion krabbelte nach Kroatien-Urlaub aus dem Koffer

Graz & Klagenfurt - Das war aber ein überraschendes Mitbringsel aus dem Kroatien-Urlaub: Als ein Grazer, der aus dem Urlaub nach Hause zurückkehrte, am Montag in der Früh seinen Koffer noch einmal öffnete, kroch ihm ein Skorpion entgegen. Schließlich landete das Tier im Zoo von Helga Happ in Klagenfurt. "Es war ein sogenannter Kroatien-Skorpion."

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (171 Wörter)