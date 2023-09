Am Samstag Aufge­schrecktes Kalb sprang in die Enns - Florianis mussten es retten Niederöblarn - Bereits am 10. Juni ist ein aufgebrachtes Kalb aus seiner Weide entflohen und daraufhin in die Enns gesprungen. Die Feuerwehr musste es retten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © FF Niederöblarn

Einen wohl nicht ganz so gewöhnlichen Einsatz hatte am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Niederöblarn. Man wurde zu einer Tierrettung angefordert, wie man selbst auf Facebook berichtet. “Ein aufgebrachtes Kalb ist von einer eingezäunten Weide entlaufen und in die Enns gesprungen”, so die Florianis. Der Bauer, dem das Kalb gehört, rief daraufhin die Feuerwehren Öblarn und Niederöblarn. Mit vereinten Kräften war es dann möglich, das Kalb wieder sicher an Land zu bringen.