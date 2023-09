Am 16. Juni: Villach lädt auch heuer wieder zum Trink­wassertag Villach - Villach lädt anlässlich des österreichischen Trinkwassertages am Freitag, dem 16. Juni 2023, wieder zum Aktionstag in die Obere Fellach ein. Es geht um Bewusstseinsbildung rund um das wertvolle Lebensmittel. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) #GOODNews Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) © Stadt Villach/Augstein

“Wir in Villach sind in der glücklichen Lage, auch in klimamäßig herausfordernden Zeiten immer noch mehr als genug davon zur Verfügung zu haben. Mit unserem Wasserreservoir, dem Dobratsch, seiner ergiebigen Union- und Thomasquelle und dem Grundwasserbrunnen in Urlaken versorgt uns das Wasserwerk in höchster Qualität”, lobt Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ). Um bei den Villachern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, lädt er jährlich zum Trinkwassertag in die Obere Fellach ein. “Wir wollen den Bürgern zeigen, wo ihr wertvolles Lebensmittel herkommt und wie das mit der Versorgung bei uns funktioniert”, so der Wasserreferent.

Buntes Rahmenprogramm

Bewusstseinsbildung beginnt bereits im jungen Alter, daher werden Schüler gesondert zu Führungen eingeladen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. “Wir müssen früh beginnen, die jüngere Generation aufzuklären, wie wichtig und wertvoll sauberes, gutes Trinkwasser ist”, erklärt der Stadtrat. Am Trinkwassertag gebe es zudem ein cooles Rahmenprogramm mit unterschiedlichen Aktivitäten: Das WASSERmobil wird präsentiert, die Jugendfeuerwehr Fellach macht Vorführungen, die Naturpark-Dobratsch-Ranger sind da, ebenso das Jugendrotkreuz. Es gibt einen Kletterturm, Ziel- und Kübelspritzen und auch für Kulinarik ist gesorgt.