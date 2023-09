Über mehrere Jahre Vater und Sohn betrieben Drogen­handel in Villach Villach - Einen regen Suchtgifthandel betrieben ein 56-jähriger Villacher und sein 27-jähriger Sohn in den vergangenen vier bis fünf Jahren. Nun kam ihnen die Polizei auf die Schliche. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) SYMBOLFOTO © TinaKru/Pixabay

Durch umfangreiche Ermittlungen wurden durch den Operativen Kriminaldienst (OKD) im Februar 2023 zwei mutmaßliche Suchtgift-Dealer in Villach ausgeforscht. Der 56-jährige Vater und sein 27-jähriger Sohn sollen einen regen Suchtmittelhandel betrieben haben, wobei der Vater das Cannabis in seinem Haus in Villach herstellte und es anschließend zum Konsum und Weiterverkauf seinem Sohn brachte.

78 Cannabispflanzen sichergestellt

“Am 6. März 2023 wurde an beiden Örtlichkeiten eine von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete Hausdurchsuchung durchgeführt”, heißt es seitens der Polizei. Dabei konnte im Haus des Vaters insgesamt fünf Growboxen, 78 Cannabispflanzen und Bargeld sichergestellt werden. Weiters werden mehrere Kartons mit anabolen Steroiden, Wachstumshormonen und verschreibungspflichtigen Potenzmittel gefunden. Im Haus des Sohns entdeckten die Ermittler getrocknetes und verkaufsfertiges Cannabis sowie Suchtmittelutensilien.

Ging über mehrere Jahre

“Im Zuge der Erhebungen konnte dem 27-jährigen Sohn in einem Tatzeitraum von vier bis fünf Jahren der Verkauf von ca. zehn Kilogramm Cannabis an mehreren Suchtmittelabnehmern nachgewiesen werden”, erklärt die Polizei. “Der Mann verkaufte das Cannabis, um seine eigene Sucht und seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.” Beide Männer werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.