Im Juli Wettrutschen, Radeln & Co.: Heuer gibt's Ferien­spaß im ÖAMTC-Camp Warmbad-Villach - Fragt man Kinder nach ihren bevorzugten Sportarten, stehen Radfahren und Schwimmen ganz oben. Um die Sicherheit der Kids sowohl im Straßenverkehr als auch im Wasser zu fördern, hat der ÖAMTC in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) deshalb ein eigenes Feriencamp mit passendem Programm entwickelt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) #GOODNews © ÖAMTC / Helge Bauer

Ihr sucht noch nach einer Ferienbetreuung für eure Kids? In Villach gibt es von 10. bis 14. Juli 2023 und von 17. bis 21. Juli 2023 beim ÖAMTC-Feriencamp „Mit dem Rad zum Bad“ für Kinder von 7 bis 12 Jahren Spannendes zu entdecken! An den Vormittagen stehen abwechslungsreiche Schwerpunkte – wie Radfahren oder Erste-Hilfe – auf dem Programm. Die Nachmittage verbringen die Kinder beim Schwimmtraining in der nahe gelegenen Kärnten Therme.

Rad-Bewerb und Schwimmabzeichen

Je nach Vorkenntnissen wird das Schwimmen dort entweder erlernt oder verbessert. “Nach vorheriger Absprache besteht auch die Möglichkeit, ein Schwimmabzeichen abzulegen”, heißt es seitens des Verkehrsclubs. Am Ende der Woche haben die jungen Sportler außerdem die Möglichkeit, ihr Können bei einem Rad-Bewerb unter Beweis zu stellen. Die Kosten pro Woche betragen dabei 270 Euro pro Kind – inkl. Obstjause und Mittagessen.