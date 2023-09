Rund um die Welt Fashion-Fieber: Weizer Mo­del Sarah Schmidt er­obert Mai­land, London und Öster­reich Weiz - Wow: Die 18-jährige Sarah Schmidt aus Weiz - österreichische Model des Jahres 2021- setzt ihre internationale Karriere fort. Nach fünf Modeljobs in Mailand hat sie nun in London Fuß gefasst. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) Zusammen mit ihren 1st Place Models Kolleginnen präsentiert Sarah Schmidt (links) Fashionweek Mode © Albert Stern

In Mailand wurde sie unter anderem für die italienische Zeitschrift ELLE gebucht und war das Gesicht der Werbekampagne von L´Oreal Italien. In London hat sie unter anderem mit dem Fashionweek Label Retromania gearbeitet. In Österreich läuft es auch gut für sie. Neben einem Job für Volkswagen und einem Editorial für Philipp Plein war sie auch beim österreichischen Bundespräsidenten in der Hofburg als Model im Einsatz. Sarah Schmidt hat zusammen mit ihren Kolleginnen von der Agentur 1st Place Models Mode von Dalí Oleschko Couture bei einem Event namens “Dancer against Cancer Balls” präsentiert, bei dem auch Hollywood-Schauspielerin Brec Bassinger anwesend war.

Viele Highlights

Die letzte Woche war sehr anstrengend für das Model aus der Steiermark. Sie hatte innerhalb von nur sechs Tagen fünf Jobs in Wien. Neben der Modeshow in der Hofburg war ein weiteres Highlight die Präsentation des Wiener Modemagazins “Vienna Dreams”, bei dem Sarah das Cover ziert und in einem sechs-seitigen Editorial zu sehen ist. Das Fotoshooting wurde von verschiedenen Fotografen durchgeführt.

Live-Shooting

Bei der Präsentation des Magazins hat Sarah auch Modeshows von Creatif Paris und der Designerin Katharina Tutic besucht. Als Höhepunkt des Abends hat sie zusammen mit ihrer Model-Kollegin Lea-Rebecca Cretu bei einem Live-Shooting vor Ort mit Fotograf Mirza Muslic gearbeitet. Mirza Muslic, der Wiener Modefotograf, ist ein großer Fan von Sarah Schmidt und arbeitet bereits mit ihrer Agentur an einem internationalen Modelauftrag für sie.

"Ich möchte auf jeden Fall mit Sarah ein großes Projekt umsetzen!" Fotograf Mirza Muslic