Höchste Alarmstufe wurde am Sonntagvormittag ausgelöst, nachdem ein Brand in einer Lagerhalle in Villach-Seebach ausgebrochen war. Wie berichtet, wurden insgesamt 20 Feuerwehren aus Villach Stadt und Villach Land alarmiert, während bereits dichte Rauchschwaden und meterhohe Flammen aus dem Gebäude im eng verbauten Industriegebiet schlugen. Zwei Namen, die wir dabei nicht vergessen werden, sind, die des Einsatzleiters Stefan Regenfelder und seiner Führungsunterstützung Erich Wagner. Sie haben den Einsatz von Beginn an strukturiert aufgebaut. Aus einsatztaktischen Gründen und aufgrund der Größe des Brandes musste dieser nämlich in Einsatzabschnitte aufgeteilt werden.

Wasserversorgung aus der Drau

Unter der Leitung von Jürgen Gausterer wurde mit Kräften der Feuerwehren Landskron, St. Magdalen, Vassach und Wernberg die Wasserversorgung aus der rund 300 Meter entfernten Drau sichergestellt. Für die Dauer des Einsatzes musste deshalb die St. Magdalenerstraße über mehrere Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung wurde von der Polizei gemanagt. Zeitgleich gab der Bereitschaftsdienst des Wasserwerkes Villach wertvolle Hinweise für die weitere Löschwasserversorgung: “Die Protokolle zeigen dabei Spitzen der Wasserentnahme von 63 Liter pro Sekunde aus dem umliegenden Hydrantennetz”, heißt es seitens der Hauptfeuerwache.

Währenddessen liefen die Löscharbeiten

Die Abschnittsleitung-West wurde von Martin Tapeiner geführt. Mit den Feuerwehren Vassach, Drobollach, Pogöriach, Wernberg und dem Tank sowie dem Hubsteiger der Feuerwehr Velden galt es das Übergreifen auf das angebaute Carport zu verhindern. Mit Rettungssägen und unter Atemschutz musste in weitere Folge die gesamte westliche Dachhaut über die Länge von 50 Metern geöffnet werden, um alle Glutnester zu erreichen. Christian Sumper trug die Verantwortung für den Abschnitt “Mitte”, später wurde er dabei von einem zusätzlichen Gruppenkommandanten unterstützt. Hier wurden Kräfte der Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Perau, Faak, Sattendorf und Gödersdorf zur Brandbekämpfung eingesetzt. Große Herausforderung in diesem Abschnitt war eine nur acht Meter breite Durchfahrt zu einer angrenzenden Lagerhalle mit vollflächiger PV-Anlage am Dach sowie gelagertem Hydrauliköl. Unter dem Kommando von Christian Dienesch wurden ebenfalls ein Teil der Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Treffen, Velden und Judendorf koordiniert.

24 Atemschutztrupps im Einsatz

Der Atemschutzsammelplatz und die Koordinierung sämtlicher Atemschutztrupps wurde auf einem nahegelegenen Betriebsgelände aufgebaut. Insgesamt waren für den Einsatz 24 Atemschutztrupps erforderlich, die teilweise mehrfach in den Einsatz geschickt wurden. 126 Atemschutzflaschen wurden während des Einsatzes vor Ort gefüllt. Zum Schutz der Einsatzkräfte wurden auch der Samariterbund und das Rote Kreuz zur Einsatzstelle beordert. “Ein großes Dankeschön gilt auch der Bäckerei Kandolf aus Hermagor, welche ebenfalls aus Eigeninitiative Verpflegung für die Kameradinnen und Kameraden an der Einsatzstelle zur Verfügung stellten”, betont man seitens der Hauptfeuerwache.

Letzten Kräfte rückten gegen 19 Uhr ein

Von Beginn an waren auch Bezirksfeuerwehrkommandant Patick Unterrieder und in weiterer Folge Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sowie Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) an der Einsatzstelle. Die letzten Einsatzkräfte rückten gegen 19 Uhr – also neun Stunden nach der Alarmierung – ins Feuerwehrzentrum ein. Die Brandwache wurde mit einer Tankwagenbesatzung der Hauptfeuerwache im Zwei-Schicht-Betrieb bis zum Morgen des nächsten Tages durchgeführt. “Die Hauptfeuerwache Villach möchte sich an dieser Stelle bei allen eingesetzten Einsatzkräften für die effiziente, schnelle und vor allem professionelle Zusammenarbeit bedanken. Hand-in-Hand konnte so deutlich Schlimmeres verhindert werden!”