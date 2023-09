Nachhaltig und stylisch Weekday eröffnet in der Sack­straße: Street­wear direkt am Haupt­platz Sackstraße - Super! Weekday eröffnet in der Sackstraße 5, direkt beim Hauptplatz in Graz. Die schwedische Street-/Fashion-Marke wird von Jugend, Kultur und Street-Style beeinflusst. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © 5min.at

Nicht nur modebewusst: Weekday spricht sowohl Frauen als auch Männer an und ist bekannt für ihr Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion.

Bis 2040 klimaneutral

Der aktuelle Stand von Weekday bei recycelten oder nachhaltig bezogenen Materialien liegt bei 99 Prozent. Das Unternehmen setzt sich zudem dafür ein, den besonders angebotenen Second-Hand-Bereich zu erweitern. Ein weiteres Ziel von Weekday ist es, bis 2040 klimaneutral zu werden.

Ab 10 Uhr die Mode-Welt entdecken

Die offizielle Eröffnung des neuen Ladens in der Sackstraße 5 findet am kommenden Freitag statt. Ab 10 Uhr können Kunden die neuesten Kollektionen von Weekday entdecken. Weekday bietet am Freitag und Samstag einen Rabatt von 20 Prozent an, wenn man den Weekday Newsletter abonniert.