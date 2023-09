1.900 Personen verlieren ihren Job Schließungs­welle bei Leiner/Kika: Arbeiter­kammer steht den Steirern zur Seite Steiermark - Leiner/Kika schließt 23 von insgesamt 40 Filialen, darunter auch Standorte in der Steiermark. Der Betreiber und Geschäftsführer Hermann Wieser gab bekannt, dass bis Ende Juli 2023 insgesamt 1.900 Mitarbeiter von 3.900 ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Hier möchte die Arbeiterkammer Steiermark den Betroffenen nun unter die Arme greifen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) © Montage: 5min.at/Leiner

Die von der Schließung betroffenen Standorte sind: Judenburg, Wels, Linz, Steyr, Amstetten, Vöcklabruck, Villach und Wien-Nord für Leiner; sowie Lienz, Mistelbach, Liezen, Ried, Feldbach, Leoben, Saalfelden, Horn, Unterwart, St. Johann, Wörgl, Stockerau, Imst, Eisenstadt und Wien-Ottakring für Kika.

Beratung direkt an der Filiale

Als Reaktion auf diese Entwicklungen bietet die Arbeiterkammer Steiermark in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften GPA Steiermark und vida spezielle Beratungstermine für die betroffenen Mitarbeiter an. Die Experten kommen direkt in die Filialen, um individuelle Unterstützung anzubieten.

Hier sind die genauen Termine: 13. Juni, 8.30 Uhr: Leiner Judenburg

14. Juni, 18 Uhr: Kika Feldbach

14. Juni, 18.30 Uhr: Kika Liezen

15. Juni, 7 Uhr: Servicecenter Karlsdorf bei Graz

15. Juni, 8 Uhr: Kika Leoben

15. Juni, 8.30 Uhr: Leiner Graz

16. Juni, 8 Uhr: Kika Graz

Rat und Unterstützung

Die Arbeiterkammer Steiermark möchte den betroffenen Mitarbeitern während dieser schwierigen Zeit mit Rat und Unterstützung zur Seite stehen. Durch die direkte Beratung vor Ort sollen individuelle Fragen geklärt und mögliche Lösungen aufgezeigt werden.