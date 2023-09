Fesselndes Erlebnis Neue App für Touristen: OnTours bringt Städte zum Leben Graz - Die OnTours App steht kurz vor dem Start und verspricht ein fesselndes und persönliches Erlebnis für Touristen. Mithilfe modernster Software ermöglicht diese innovative App den Nutzern, während der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Straßenbahnen und Bussen Audio-Touren zu genießen. Mit nur einem Klick können die Nutzer eine Reise voller Entdeckungen antreten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) © 5min.at

Die OnTours App bietet eine Software-Lösung, mit der Touristen individuelle Audio-Touren erleben können. Nach dem Start der App erhalten die Nutzer passende Inhalte, die während der Fahrt im Kontext zur Umgebung auf der Strecke abgespielt werden. Die Touren sind in mehreren Sprachen verfügbar und können thematisch angepasst werden, um verschiedenen Interessengruppen die Möglichkeit zu geben, die für sie beste Tour zu erleben.

Marktstart: Wann und wo?

Die OnTours-App wird in den kommenden Monaten in verschiedenen Städten in Zentraleuropa eingeführt. Der Marktstart der App richtet sich nach dem Entwicklungsstand der Touren in den einzelnen Städten. Der Start der App in Graz erfolgt bereits am 16. Juni 2023. Dort kann die App bis Ende Juni kostenlos getestet werden. Ab Juli wird für einen Tag Nutzung 9,99 Euro berechnet. Die OnTours App ist sowohl im Apple App Store als auch bei Google Play erhältlich. Auch gibt es bald noch mehr Städte, in denen die OnTour App geplant ist: Wien, Budapest, Prag, München und Salzburg.