Super! Für besondere Leistungen: Knapp 600 Kärntner Schüler aus­gezeichnet Klagenfurt - Knapp 600 engagierten Schüler wurden am Dienstag, dem 13. Juni 2023 im Beisein ihrer Lehrkräfte und Begleitpersonen von Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Bildungsdirektorin Isabella Penz für besondere schulische und außerschulische Leistungen geehrt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) #GOODNews © LPD Kärnten/Jannach

Die Ehrungen gab es unter anderem für die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben in Sprachen von Englisch bis Latein oder in Sachen Erste Hilfe. Aber auch erfolgreiche Jungunternehmer, Musiker und Theatergruppen sowie außergewöhnlich talentierte Bierzapfer wurden ausgezeichnet. Landesrat Daniel Fellner: “Es ist immer dieses etwas Mehr, das mich an Menschen so beeindruckt und das ihr alle leistet. Ich bin begeistert von euren Leistungen und überzeugt davon, dass ihr alle einen tollen Lebensweg vor euch habt, macht weiter so.”

© LPD Kärnten/Jannach

Auch Bildungsdirektorin gratulierte

Bildungsdirektorin Isabella Penz ergänzte: “Unser Bestreben als Bildungsdirektion ist es, dass Schule allen Beteiligten Spaß macht und Mehrwert fürs Leben bringt. Die Formel zum Erfolg sind Freude, Leidenschaft und engagierte Lehrer. Der beste Beweis dafür, dass diese Formel aufgeht, sind die Schüler, deren Leistungen wir heute hier würdigen. Dafür danke und herzliche Gratulation.”