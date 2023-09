300 Fahrräder Grazer Uni-Viertel setzt auf umwelt­freundliche Mobilität statt Tief­garage Graz - Heute gibt es jedoch eine wichtige Neuigkeit: Das Grazer Uni-Viertel wird keine Tiefgarage erhalten. Stattdessen ist die Planung eines Fahrradabstellplatzes vorgesehen, der Platz für bis zu 300 Fahrräder bieten soll. Die Universität legt weniger Wert auf eine Garage und konzentriert sich stattdessen auf die Entwicklung des Uni-Campuses. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © Elisa Auer

Die Universität Graz, die Technische Universität Graz, die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und die Stadt Graz haben einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung des Mobilitätsplans im Uni-Viertel unternommen. Im Rahmen dieses Prozesses wurde auch die mögliche Notwendigkeit einer Auto-Tiefgarage parallel zum Bau des Graz Center of Physics evaluiert.

Es wird keine Tiefgarage geben

Die Entscheidung, keine Tiefgarage zu errichten, spiegelt den Fokus auf eine nachhaltige Mobilität wider. Stattdessen wird ein Fahrradabstellplatz geplant, der den Bedürfnissen von Studierenden, Mitarbeitenden und Besucher gerecht werden soll. Mit Platz für bis zu 300 Fahrräder wird dieser Abstellplatz eine umweltfreundliche Alternative bieten. Die Universität Graz und ihre Partner sind bestrebt, das Uni-Viertel weiterzuentwickeln und eine moderne, nachhaltige Mobilitätslösung zu schaffen.

Klimaneutral bis 2040

In einem Letter of Intent haben sich die Stadt Graz, die Universität Graz, die Technische Universität Graz und die Bundesimmobiliengesellschaft klar zum Ausbau des Wissenschaftsstandorts Graz und zur Erreichung von Klimaneutralität bis 2040 bekannt. Im Rahmen des Baus des Graz Center of Physics (GCP) wird ein umfassendes Mobilitätskonzept implementiert.

Zentrale Ziele und Maßnahmen

Es wurden zentrale Ziele festgelegt, darunter eine deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit des innerstädtischen Campus-Areals durch den öffentlichen Verkehr. Schrittweise werden Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine direkte Straßenbahnlinie zur Universität Graz und die Förderung von Fußgänger- und Fahrradverkehr.