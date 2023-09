Volle Unterstützung von SPÖ Kärnten Philip Kucher ist SPÖ-Klub­obmann: "Kärntens Stimme bekommt noch mehr Gewicht" Kärnten - Mit Philip Kucher wurde, wie berichtet, ein Kärntner für die Funktion des geschäftsführenden Klubobmannes des SPÖ-Parlamentsklubs ausgewählt. Volle Zustimmung kommt von der SPÖ-Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem Klagenfurter Philip Kucher, der künftig als geschäftsführender Klubobmann im Nationalrat tätig ist. © SPÖ Kärnten Artikel zum Thema Neuer SPÖ-Klub­vorsitzender? Klagen­furter Doskozil-Unterstützer soll es werden

SPÖ-Chef Andreas Babler hat am heutigen Dienstag wichtige personelle Weichen gestellt. Neu besetzt wurde dabei auch die Position des geschäftsführenden Klubobmannes des SPÖ-Parlamentsklubs. In dieser fungiert künftig – wie berichtet – der Klagenfurter Philip Kucher. Er wurde mit 91 Prozent gewählt. “Wir gratulieren Andreas Babler zur hervorragenden Personalauswahl und allen neuen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern zu ihren neuen Aufgaben […]”, betont auch SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser, der via Video an den heutigen Sitzungen teilgenommen und für die SPÖ-Kärnten seine Zustimmung zu den Personalentscheidungen gegeben hat.

Gratulation an Philip Kucher

Besonders freue Kaiser, dass mit Philip Kucher, ein Kärntner für die wichtige und öffentlichkeitswirksame Funktion des geschäftsführenden Klubobmannes des SPÖ-Parlamentsklubs ausgewählt wurde. „Philip hat schon als Gesundheitssprecher und stellvertretender Klubobmann mit starken Auftritten und emotionalen Reden aufgezeigt und begeistert“, so Kaiser. Mit Kucher erhalte auch Kärnten auf Bundesebene noch mehr Gewicht. Wie Kaiser gratuliert auch SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher dem neuen Team mit Philip Kucher: “Andi Babler hat ein Team zusammengestellt, das die beste Mischung aus jugendlicher Frische, erfahrener Expertise und brennender sozialdemokratischer Leidenschaft darstellt. […].”