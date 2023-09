Disskusionen NEOS fordert S-Bahn-Anbindung für Uni-Viertel nach Absage der Tiefgarage Graz - Die Absage des Baus einer Tiefgarage im Uni-Viertel sorgt für Diskussionen. Die Partei NEOS setzt sich nun für eine S-Bahn-Anbindung des Viertels ein und kritisiert die geplante Straßenbahnlinie. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Elisa Auer

Philipp Pointner, Fraktionsvorsitzender der NEOS, bezeichnet die Entscheidung als einen Verstoß gegen den Grundsatzbeschluss des Grazer Gemeinderats zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Er fordert ein umfassendes Konzept für den Ausbau von Bus-, Bahn- und Straßenbahnstrecken.

Eine wichtige Zukunftsinvestition

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Verkehrskonzept der Universität zeigen aus Sicht der NEOS die Planungs- und Strategielosigkeit der grünen Verkehrspolitik in Graz auf. Pointner betont, dass eine S-Bahn-Station am Geidorfplatz eine wichtige Zukunftsinvestition sei und die S-Bahn nicht um die Karl-Franzens-Universität herumführen dürfe. Eine Straßenbahnlinie sollte nicht im Weg des S-Bahn-City-Tunnels stehen. Laut einem Gemeinderatsbeschluss wird derzeit eine Steuerungs- und Arbeitsgruppe zur Planung und dem Ausbau der S-Bahnstrecken im Grazer Stadtgebiet eingerichtet. Die Gruppe soll auch die konkrete S-Bahn-Tunnelstrecke erarbeiten. Die Festlegung auf eine Straßenbahnlinie vorher sei daher unseriös, so Pointner.