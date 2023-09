Bereits zum 72-ten Mal

Stadt Bruck an der Mur setzt Impulse beim Öster­reichi­schen Städte­tag

Bruck an der Mur - Die Stadt Bruck an der Mur war mit einer Delegation unter der Führung von Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Stadtamtsdirektor Markus Hödl beim 72. Österreichischen Städtetag in Bad Ischl vertreten. Dieses jährliche Treffen der rund 250 Mitglieder des Städtebundes fand diesmal in der Kulturhauptstadt Europas 2024 statt.

von Nadia Alina Gressl