Dienstagnachmittag

Kletterunglück: Verletzter Kletterer per Taubergung gerettet

Pernegg an der Mur - Dienstagmittag, den 13. Juni 2023, verletzte sich ein 49-jähriger Grazer bei einem Kletterunfall am Röthelstein. Er wurde in das Landeskrankenhaus Graz gebracht.

