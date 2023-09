Gewaltandrohung? Kontroverse um Grünen-Tweet: FPÖ fordert personelle Konsequenzen Steiermark - Die Grüne Bezirksrätin Julia Köck sorgte mit einem umstrittenen Tweet für Aufsehen. Sie antwortete auf einen Kommentar einer Unterstützerin einer feministischen Veranstaltung mit "P99". Viele interpretieren dies als Anspielung auf die Walther P99-Pistole und sehen darin eine Gewaltandrohung. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © Pexels / Brett Jordan

Hintergrund ist eine kontroverse Diskussion innerhalb der linken Szene über eine Demo der Initiative “Let women speak” zum Thema Trans-Frauen. Während die Grüne Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi die Veranstaltung unterstützte, betrachten einige Parteimitglieder diese als transfeindlich.

“Das Ganze war ein Versehen”

Julia Köck, Bezirksrätin in Gries, reagierte auf einen Tweet einer Unterstützerin mit “P99”. Die Betroffene interpretierte dies als Morddrohung in Bezug auf die Walther P99-Pistole. Julia Köck erklärte, dass sie beim Einstecken ihres Handys versehentlich die Buchstaben P, zweimal die Zahl 9 und den Absendeknopf berührt habe.

“Sie soll ausgeschlossen werden”

Die FPÖ-Graz verurteilt Gewaltandrohungen im politischen Diskurs und zweifelt die Glaubwürdigkeit der Erklärung von Julia Köck an. Sie fordern daher, dass Vizebürgermeisterin Judith Schwentner Konsequenzen zieht und die Bezirksrätin aus der Partei ausschließt. FPÖ-Bezirksrat Daniel Konrath plant, das Thema in der kommenden Bezirksratssitzung aufzugreifen und ein klares Bekenntnis gegen Linksextremismus zu fordern. Sie betonen auch frühere Vorfälle wie die Verhinderung der Förderung eines anarchistischen Vereins und die problematische Verehrung des Diktators Tito beim “Yugo-Fešta” in Gries.