Rettungshubschrauber rückte aus Unfall: Trenn­schleifer schnellte gegen Ober­arm eines 36-Jährigen Ruden - Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Ruden. Ein 36-jähriger Dachdecker musste vom Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Der 36-Jährige wollte am Dienstagnachmittag, dem 13. Juni 2023, am Dachboden eines Gebäudes in der Gemeinde Ruden einen Dachsparrennagel mit einem Trennschleifer abtrennen. “Dabei lösten sich jedoch Teile der Trennscheibe und der Trennschleifer schnellte gegen den rechten Oberarm des Mannes”, schildern die Einsatzkräfte. Der Mann erlitt dadurch Verletzungen und musste nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen werden.