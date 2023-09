Über 40.000 Besucher Iron Road for Children: Auch heuer ist ein Star­gast dabei Leoben - Die Iron Road for Children (IRFC) steht vor der Tür und verspricht ein unvergessliches Festival-Weekend für Bikes, Vespas und US-Cars zu werden. Als Österreichs größtes marken-offenes Event dieser Art lockt es jedes Jahr über 40.000 Besucher an. Doch die IRFC ist mehr als nur ein Treffen von Fahrzeugliebhabern. Sie setzt sich aktiv für erkrankte Kinder aus ganz Österreich ein. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) © Carina Antl

Das Besondere an der IRFC ist, dass der Eintritt für das komplette Event-Weekend kostenlos ist. Stattdessen werden unter dem Motto “Ein Herz für Kinder – Benzin im Blut” Spendengelder gesammelt. Diese fließen zu 100 Prozent in ausgewählte Projekte, ohne Umwege oder Abzüge. In den vergangenen Jahren konnte die IRFC bereits beeindruckende Summen für den guten Zweck sammeln: 32.430 Euro im ersten Jahr, 58.100 Euro im Jahr 2018, 84.665,12 Euro im Jahr 2019 und unglaubliche 132.355,23 Euro im Jahr 2022.

Das Festival bietet den Besuchern neben Ausfahrten mit den Fahrzeugen auch zahlreiche Live-Konzerte auf der Hauptbühne. Hier treten Künstler wie Josh featuring Herr Speer, Thundermother, Bloodsucking, Zombies und viele mehr auf. Mehr als 30 Acts werden zu sehen sein. Zusätzlich gibt es einen Kinderbereich, eine Tattoo-Area und eine große Aussteller- und Streetfood-Area. In diesem Jahr wird das Programm um eine Custom Bike Area erweitert und die IRFC ist stolzer Gastgeber der “Internationalen österreichischen Custom Bike Staatsmeisterschaft”.

Das Event findet vom Freitag, den 28. Juli bis zum Sonntag, dem 30. Juli am Hauptplatz in Leoben statt. Es verspricht Spaß für die ganze Familie und lädt dazu ein, gemeinsam Gutes zu tun. Neben den vielfältigen Aktivitäten können Besucher in die Region ausfahren, an Custum Bike Shows teilnehmen, sich von Streetfood-Trucks verwöhnen lassen und tolle Preise bei den Verlosungen gewinnen.