Wirtschaftskammer Sparte Industrie verstärkt Präsidium: Auch Reinhard Draxler nun Stell­vertreter Kärnten - Das Spartenpräsidium der Industrie erweitert das Team: Neben Robert Kanduth und Josef Pacher wird auch Reinhard Draxler Stellvertreter von Spartenobmann Michael Velmeden.

Die Industrie ist Kärntens wichtigster Wirtschaftszweig mit etwa 31.000 Beschäftigten in verschiedenen Bereichen. Aber die steigenden Energiekosten machen es den Unternehmen nicht leicht. Bereits in den vergangenen Monaten wurde im Hintergrund intensiv an neuen Konzepten für eine zukunftssichere Energieversorgung gearbeitet. “Die Industriebetriebe wollen den Ausbau der erneuerbaren Energie beschleunigen, allerdings ist das in der Praxis nicht so einfach. Den Unternehmen werden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Es fehlt an Rahmenbedingungen und scheitere zu oft an der langwierigen Bürokratie. Als Branchenvertretung zeigen wir Problemfelder auf und suchen nach möglichen Lösungen”, erklärt Spartenobmann Michael Velmeden.

Team wird erweitert

Die Energiewende sei für die Industrie gleichzeitig eine Energie-, Strom-, Verkehrs- und Wärmewende, die mit einem perspektivischen Blick auf die Zukunft gestaltet werden will. Aus diesem Grund erweitert das Spartenpräsidium der Industrie das Team rund um Obmann Michael Velmeden und seine Stellvertreter Robert Kanduth und Josef Pacher um den neu bestellten KELAG-Vorstand Reinhard Draxler. Draxler wird seine langjährige Erfahrung in der E-Wirtschaft und seine hohe technische Kompetenz in die Sparte einbringen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wollen uns als dynamisches Team den zukünftigen Herausforderungen stellen“, so Velmeden.