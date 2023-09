Rekordstand der Anmeldungen Torlauf-Dachstein am 2. September 2023: Erneuter Ansturm erwartet! Dachstein - Der beliebte Torlauf-Dachstein lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer an. Obwohl die Anmeldeportale erst vor Kurzem geöffnet wurden, verzeichnet die Veranstaltung bereits jetzt einen Rekordstand. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (290 Wörter) © Steiermark Tourismus

Neu in diesem Jahr ist der Staffel-Lauf als Teambewerb. Teilnehmer, die sich bis zum 1. August anmelden, profitieren von einer ermäßigten Anmeldegebühr.

Großer Andrang

Letztes Jahr konnte ein enormer Anstieg der Teilnehmerzahlen verzeichnet werden, aber in diesem Jahr übertrifft es alle Erwartungen”, sagt Walter Wieser, der Organisator des Laufs. “Die Bewerbungsphase hat gerade erst begonnen und wir haben bereits fast 200 Anmeldungen. Zum Vergleich: Im September des letzten Jahres starteten knapp 300 Läufer”, so Wieser. Das Veranstaltungsteam erwartet in diesem Jahr bis zu 400 Athleten, die sich entlang des beeindruckenden Dachsteinmassivs messen werden.

Neu: Staffel-Lauf

Neben den bewährten Marathon (42 km), Halbmarathon (24 km) und 10 km Lauf gibt es in diesem Jahr eine weitere Kategorie: den Staffel-Lauf (je 10 km). Vierer-Teams von Freunden, Arbeitskollegen oder Vereinsmitgliedern können gemeinsam die Herausforderung annehmen. Damit wird der TORLAUF-DACHSTEIN zu einem noch stärkeren Gemeinschaftserlebnis.

Nachhaltige Anreise von Wien nach Ramsau

In diesem Jahr bietet PLANAIBUS erstmals eine Buslinie von Wien nach Ramsau und zurück an, um den Läuferinnen und Läufern zusätzlichen Komfort bei der Anreise zu bieten. Dadurch wird die Anreise zum Event noch einfacher und stressfreier. “Der TORLAUF-DACHSTEIN setzt auch in diesem Jahr auf Innovation und Service, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein unvergessliches Laufevent zu bieten”, so Wieser.

Mit einer Live-Übertragung

Die Anmeldung zum Event ist direkt über die offizielle Eventseite www.torlauf-dachstein.info und über den Tourismusverband Schladming möglich. Bis zum 1. August gibt es eine Ermäßigung bei der Anmeldegebühr. Eine Registrierung ist auch direkt in den beiden Geschäften von Ski-Willy in Ramsau am Dachstein möglich. Neu in diesem Jahr ist das Live-Tracking für jeden Marathonläufer, sodass Familienmitglieder und Freunde den Lauf von zu Hause aus live verfolgen können.