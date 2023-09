Am 24. Juni

Bei freiem Eintritt: Arneitz lädt zur weißen Party "Night in White"

Arneitz / Faakersee - Fans der Feierlichkeiten in Weiß kommen heuer endlich wieder auf ihre Kosten: Im Arneitz Village am Faakersee steigt heuer am Samstag, dem 24. Juni 2023 die "Night in White". Macht euch also bereit für einen unvergesslichen Abend im Arneitz Village am Faakersee und feiert mit euren Freunden inklusive unwiderstehlicher Beats und das alles bei freiem Eintritt!

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) Werbung