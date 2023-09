Tolle Leistung Werner Jud startet er­folg­reich in die Renn­saison: Drei Stockerl­plätze in Folge Voitsberg-Lobming - Wow: Der österreichische Rennfahrer Werner Jud ist mit großem Erfolg in die neue Saison gestartet. Bei verschiedenen Rennen konnte er gleich drei Mal einen Platz auf dem Siegerpodest erreichen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) © J. Reicher, M. Hausegger

Am 2. April nahm Jud am Speedrace in Fehring teil, nicht als offizieller Teil des Bergrallyecups, sondern als Unterstützung für einen Freund. Mit seinem VW Golf 2 erreichte er den dritten Platz in seiner Klasse.

Er schnappte sich den ersten Platz

Am 10. April trat Jud beim Herzog Motorsport Bergrallyecup in St. Andrä-Höch am Dämmerkogel an. In einem spannenden Duell mit Andreas Mussbacher im Mitsubishi Lancer EVO 7 kämpfte er um den Sieg in seiner Klasse. Am Ende setzte sich Jud knapp mit einem Vorsprung von 0,23 Sekunden gegen seinen Konkurrenten durch und feierte den ersten Platz. Seine Familie war hautnah dabei und unterstützte ihn mit Begeisterung.

Auch der dritte Platz war dabei

Am 16. April fand der Herzog Motorsport Bergrallyecup in Markt Hartmannsdorf statt, veranstaltet vom MSC Gleisdorf. Jud belegte den dritten Platz in seiner Klasse. Mario Papst aus Loipersdorf sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von Georg Stix im Renault Clio Cup auf dem zweiten Platz.

Noch lang nicht alle Ziele erreicht:

Das nächste Ziel von Werner Jud ist die Bergrallye Voitsberg-Lobming. Neben seiner Rolle als Rennfahrer ist er auch Mitveranstalter dieses bedeutenden Motorsportevents in der Region. Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 27. August statt, mit den Rennläufen ab 13 Uhr. Der Tag endet mit einer Siegerehrung im großen Festzelt gegen 18 Uhr. Karten im Vorverkauf sind ab Mitte Juli telefonisch bei Werner Jud oder persönlich bei Maries Café in Södingberg erhältlich.