Radunfall 14-Jähriger bei Schul­sportwoche in Kärnten schwer verletzt Seeboden am Millstätter See - Die Schulsportwoche endete für einen 14-jährigen Schüler aus Oberösterreich am Dienstag, dem 13. Juni 2023, abrupt mit einem Fahrradsturz. Der junge Mann zog sich eine schwere Verletzung auf einer Gemeindestraße in Seeboden zu. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © 5min.at

So hatte sich der 14-jährige Oberösterreicher seine Schulsportwoche in Kärnten wohl nicht vorgestellt. Am heutigen Dienstag war er gemeinsam mit einer etwa 20-köpfigen Fahrradgruppe auf einer Gemeindestraße in Seeboden unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit stürzte. Der Schüler erlitt dabei eine schwere Verletzung und musste nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.