Super Leistungen

Finale furioso: Serien-Meister und Pre­mieren­sieger jubeln bei den Sport Austria Finals

Steiermark - Die Sport Austria Finals powered by Holding Graz fanden vom 7. bis 11. Juni 2023 statt und boten spannende Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten. Am letzten Tag zeigten Österreichs beste Athleten im ASKÖ-Sportcenter Eggenberg, der Auster und dem Eisstadion Hart in Pachern Spitzenleistungen. Der Schwerpunkt lag auf der Stadt Graz, die sich als sportliche Gastgeberin präsentierte.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (204 Wörter)