Helden im Einsatz: Para­gleiter-Not­fall & Zusam­men­bruch

Ossiacher See/ Silbersee - Am heutigen Nachmittag ereigneten sich zwei Rettungseinsätze, einer am Silbersee und einer am Ossiacher See. Die Wasserettung Villach war bei beiden Unfällen zur Hilfe vor Ort.

