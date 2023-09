Gemeinsame Spendenaktion Klagenfurt putzt mit: Car Wash Day bei McDonald's für den guten Zweck Klagenfurt - Am Freitag, den 16. Juni 2023, findet in Klagenfurt ein besonderes Event statt: Der Car Wash Day bei den McDonald's Restaurants von Franchisenehmer Rudolf Ringhofer. Unter dem Motto "Saubere Sache: Gutes tun" werden die Mitarbeiter von McDonald's zusammen die Windschutzscheiben der McDrive Gäste gegen eine freiwillige Spende zum Glänzen bringen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) © McDonald’s Österreich

Bei dieser traditionellen Aktion lassen sich auch in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten wie Wolfgang Kutting (Geschäftsführer der Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Kärnten), Valentina Schlager (ehemalige Miss Austria), Max Aichsleder (Autohaus Aichsleder), Dompfarrer Peter Allmaier, der ehemalige Franchisenehmer Walter Jarz und Bernhard Erler (Geschäftsführer der Kärntner Messe) nicht entgehen und unterstützen das Restaurant-Team mit vollem Einsatz.

Spenden für die McDonald Kinderhilfe

Die gesammelten Spenden kommen zu 100 Prozent der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute, einem gemeinnützigen Verein, der Familien mit schwer kranken Kindern ein “Zuhause auf Zeit” in der Nähe von Krankenhäusern ermöglicht. Die Ronald McDonald Kinderhilfe plant aktuell den Bau ihres sechsten Hauses in Linz und richtet gerade ihr bereits fünftes Haus in Wiener Neustadt ein. Neben den bestehenden Häusern in Wien, der Steiermark und in Salzburg werden damit zukünftig auch in zwei weiteren Bundesländern Familien während der Behandlungszeit an Spezialkliniken und Therapiezentren unterstützt.

Letztes Jahr wurden 85.000 Euro gesammelt

Neben den bekannten Persönlichkeiten beteiligen sich auch andere lokale Unterstützer und das engagierte Team von McDonald’s am Car Wash Day. An diesem Tag haben die Gäste die Möglichkeit, bei den McDonald’s Restaurants in der Völkermarkter Straße, Rosentaler Straße oder an einem der 106 teilnehmenden Restaurants österreichweit vorbeizukommen. Dort erwarten sie fleißige Putzteams und Spendenhäuschen, um einen Beitrag zu leisten. Im vergangenen Jahr brachte die Spendenaktion österreichweit eine Summe von 85.000 Euro für die Kinderhilfe ein.