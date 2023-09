Rettungshubschrauber im Einsatz Motorrad­unfall auf der Görtschitztal Straße forderte zwei Verletzte Klein St. Paul - Bei einem Motorradunfall auf der B 92 Görtschitztal Bundesstraße wurden am Dienstagnachmittag zwei Kärntner verletzt. Im Einsatz stand die Besatzung des Rettungshubschraubers C 11. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) SYMBOLFOTO © Robert Telsnig

Ein 23-jähriger Motorradfahrer war am Dienstagnachmittag auf der B 92 Görtschitztal Bundesstraße unterwegs. “Am Sozius fuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit”, heißt es seitens der Polizei. In Klein St. Paul kam der Fahrer jedoch aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Wiese. “Dabei erlitten der Lenker und sein Mitfahrer Verletzungen”, so die Beamten. Sie wurden nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 ins UKH sowie in das Klinikum Klagenfurt geflogen.