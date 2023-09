Ermittlungen laufen Steirische Polizei entdeckte drei Leichen in ab­gelegenem Haus St. Peter am Kammersberg - Nach einer Abgängigkeitsanzeige fanden Polizisten am Dienstagabend, dem 13. Juni 2023, drei Leichen in einem Haus im Bezirk Murau. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) SYMBOLFOTO © Cherokee4/ #312658279 /stock.adobe.com

In den späten Abendstunden hielten Polizisten nach einer Abgängigkeitsanzeige Nachschau in einem abgelegenen Haus in St. Peter am Kammersberg. Was die Beamten dort fanden, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Denn im Gebäude befanden sich drei tote Personen. “Die genaue Identität der Leichen steht bislang noch nicht endgültig fest”, heißt es seitens der Polizei. Auch ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Kriminalisten des Landeskriminalamts Steiermark haben die Ermittlungen aufgenommen. “Über nähere Umstände zur Auffindungssituation können aktuell aus kriminaltaktischen Gründen noch keine näheren Auskünfte erteilt”, erklärt man.